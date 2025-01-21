В Челябинской области закрыли движение по трассе М-5

На южноуральском участке трассы М-5 временно ограничено движение автобусов и грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службу Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильные осадки в виде снега, порывы ветра, ограничение видимости) с 07:00 вторника, 21 января, введено временное ограничение движения автотранспорта на участке 1548 км (граница с Башкирией) до 1780 км (развязка на Чебаркуль) автодороги «М5 Урал».

Ограничение действует, прежде всего, для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 14:00 сегодня, 21 января.

«Просим водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием, по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» либо перенести его на другой день», – обратились к южноуральцам в силовом ведомстве.

На трассы Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС, на автодорогах работает спецтехника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube