В Челябинске вновь выставили на продажу крупный ТРЦ

Расположенный на северо-западе Челябинска крупный торговый центр пытаются продать пятый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске выставили на продажу 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Адреналин». Объявление о торгах появилось на электронной торговой площадке МЭТС.

ООО принадлежит крупный торгово-развлекательный центр «Фокус», расположенный на улице Молдавской в Курчатовском районе областного центра.

Площадь торгового комплекса составляет около 60 тысяч квадратных метров. В объявлении о продаже отмечается, что он полностью занят арендаторами. Арендный поток, включая прочие доходы, продавец оценивает в 470 миллионов рублей в год.

Первоначальная цена лота в настоящее время 2,725 миллиарда рублей. Впрочем, реализовать его планируется по схеме «Своя цена покупателя», не исключающей, что конечная стоимость может оказаться ниже первоначальной.

Напомним, компания принадлежит бизнесмену Владимиру Ланде. Продать ее пытались еще в 2020 году. Тогда за ТРЦ запросили 4,5 миллиарда рублей. Однако сделка не состоялась.

В 2022 году ООО вновь выставили на продажу, запросив 2,995 миллиарда рублей. Но желающих опять не нашлось. Последующие два года торговый комплекс неоднократно пытались продать, постепенно снижая цену, пока она не достигла 2,4 миллиарда. Затем стоимость подняли до 2,625 миллиарда рублей, но в августе прошлого года сняли с продажи.

Теперь ТРЦ снова выставили на аукцион.

Челябинск, Виктор Елисеев

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