Еще на одной южноуральской трассе ввели ограничение движения

Участок трассы «Иртыш» в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничение введено с 11:00 вторника, 21 января, ориентировочно до 16:00 на участке с километра 55+450 до километра 465+331 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.
В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, низовая метель) введено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, а также автомобилей, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
Водителей просят по возможности отказаться от поездок.
Сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области и дорожная техника работают в усиленном режиме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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