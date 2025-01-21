Еще на одной южноуральской трассе ввели ограничение движения

Участок трассы «Иртыш» в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, временное ограничение введено с 11:00 вторника, 21 января, ориентировочно до 16:00 на участке с километра 55+450 до километра 465+331 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, низовая метель) введено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, а также автомобилей, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок.

Сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области и дорожная техника работают в усиленном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube