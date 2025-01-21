В Челябинской области задержали замначальника по АХР аграрного университета

В Троицке задержан заместитель начальника по административно-хозяйственной работе ЮУрГАУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении заместителя начальника по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета возбуждено по признакам получения взятки в крупном размере.

По данным следствия, с июля 2021 по ноябрь 2024 года сотрудник вуза получил 800 тысяч рублей от директора коммерческой организации за подписание актов об оказании услуг по договорам об обслуживании объектов университета, содержащих заведомо ложные сведения, а также за оказание общего покровительства и попустительство при приемке оказываемых услуг.

Южноуральца задержали сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области. На рабочем месте замначальника по АХР прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи подозревают, что это мог быть не единственный эпизод.

Челябинск, Виктор Елисеев

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