Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале взлетела почти на 38%

Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области резко идет вверх.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. Вместе с тем, медики продолжают фиксировать резкий рост заболевших.

За неделю уровень заболеваемости увеличился на 37,8%, при этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 27,6%. Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения наибольший темп прироста отмечен среди детей 7-14 лет – 73,7%.

Следует отметить, что на предыдущей неделе рост по сравнению с аналогичным периодом превышал 60%. Таким образом, за две недели показатель увеличился вдвое.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость в регионе обусловлена циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной, риновирусной, бакавирусной, сезонной коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, а также гриппа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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