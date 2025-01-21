На Южном Урале ожидаются морозы ниже нормы

На Южном Урале ожидаются сильные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, регион находится в тылу Северного циклона под влиянием холодной арктической воздушной массы. Это вызовет значительное понижением температуры воздуха (ниже климатической нормы на 2-4 градуса). Ситуация усугубится снегопадами, усилением ветра и метелями, поэтому низкие температуры будут более ощутимы.

Грядущей ночью температура воздуха понизится до -24 градусов, при прояснении до -28. Днем 22 января будет -15,-20 градусов. В отдельных районах все это будет сопровождаться порывами ветра до 20 м/с, снежными заносами и гололедицей на дорогах.

Челябинск, Софья Артемьева

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