Семеро членов международной наркосетки предстанут перед судом в Челябинске

В суд в Челябинске передали дело участников международной банды наркодилеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества. Они обвиняются в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По версии следствия, с апреля 2022 по июль 2024 года наркодилеры продавали наркотики на территории Челябинской, Свердловской и Тверской областей. Руководили сообществом трое иностранцев.

В ходе следствия у задержанных наркоторговцев изъяли более 12 килограммов метадона и мефедрона. На их имущество стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей наложен арест. Руководители банды находятся в международном розыске.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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