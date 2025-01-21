После вмешательства Генпрокурора власти Еманжелинска выплатили жительнице компенсацию за дом, разрушенный наводнением

По требованию прокуратуры жительница Челябинской области получила почти 6 миллионов рублей за утраченный жилой дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, хозяйство женщины пострадало во время наводнений, обрушившихся на регион летом прошлого года.

В это время в муниципалитете объявлялся режим чрезвычайной ситуации, заявительнице и членам ее семьи выплатили материальную и финансовую помощь, в том числе за полную утрату имущества первой необходимости.

В августе и сентябре прошлого года женщина обращалась к местным властям с заявлением о предоставлении ей единовременной социальной выплаты на покупку жилого помещения взамен утраченного. Но межведомственная комиссия, проведя обследование дома, решила, что жить в нем можно – нужно лишь сделать капитальный ремонт и реконструкцию.

Женщина обратилась с жалобой к генеральному прокурору России Игорю Краснову. После этого управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу совместно с надзорным ведомством Челябинской области начало проверку.

В ходе нее выяснилось, что в обследовании не принимали участие представители отдельных органов государственного контроля и надзора, а принятое решение является не легитимным.

Лишь после получения прокурорского представления администрация муниципального образования признала дом непригодным для проживания.

В результате еманжелинке выплатили 5,97 миллиона рублей. На эту сумму она приобрела квартиру в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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