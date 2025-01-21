Стоимость полисов ОСАГО в Челябинске снизится

В Челябинске снижается стоимость полисов ОСАГО.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центробанке, для ряда регионов и городов России пересмотрены значения территориального коэффициента.

В Челябинске этот показатель с 27 января снизится с 1,88 до 1,77. В Магнитогорске –коэффициент составит 1,64; в Копейска – 1,48; в Златоусте и Миассе – в 1,32; в Сатке и Чебаркуле– 1,16. В прочих муниципалитетах – 1.

Отметим, челябинский показатель остается одним из самых высоких в России. Например, в соседнем Екатеринбурге он равен 1,64.

Челябинск, Павел Зварзин

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