В Челябинской области с подростков взыскали 130 тысяч рублей за избиение одноклассницы

За избиение ровесницы девушки-подростки из Аргаяшского района заплатят компенсацию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда, причиненного избиением ее 16-летней дочери.
Конфликт между одноклассницами произошел в марте 2024 года. Две девушки 17 и 16 лет напали на свою соученицу, нанеся многочисленные удары по голове и телу. Врачи диагностировали у девушки гематомы.
Все происходящее снимали на видео. Ролик с избиением школьницы выложили в Интернете, откуда попало в СМИ.
После произошедшего прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать пострадавшей девочке и ее матери моральный вред.
Суд взыскал в пользу девочки и матери с несовершеннолетних ответчиц, а в случае отсутствия у них доходов или другого имущества с их родителей, компенсацию морального вреда в 130 тысяч рублей.
За исполнением судебного решения установлен контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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