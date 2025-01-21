В Челябинской области с подростков взыскали 130 тысяч рублей за избиение одноклассницы

За избиение ровесницы девушки-подростки из Аргаяшского района заплатят компенсацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда, причиненного избиением ее 16-летней дочери.

Конфликт между одноклассницами произошел в марте 2024 года. Две девушки 17 и 16 лет напали на свою соученицу, нанеся многочисленные удары по голове и телу. Врачи диагностировали у девушки гематомы.

Все происходящее снимали на видео. Ролик с избиением школьницы выложили в Интернете, откуда попало в СМИ.

После произошедшего прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать пострадавшей девочке и ее матери моральный вред.

Суд взыскал в пользу девочки и матери с несовершеннолетних ответчиц, а в случае отсутствия у них доходов или другого имущества с их родителей, компенсацию морального вреда в 130 тысяч рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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