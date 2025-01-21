Мошенники пытаются обмануть россиян с помощью «извещений из суда»

В новом году полиция зафиксировала две нестандартные схемы мошенничества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в 2025 году правоохранители столкнулись с двумя необычными схемами, используемыми в аферах.

Первую можно обозначить как «звонок от «помощника судьи».

Мошенники представляются сотрудниками суда и звонят своим жертвам, называя якобы реальное дело. Затем сообщают о назначении судебного заседания и просят подтвердить явку или согласие на рассмотрение дела без участия гражданина. Чтобы подтвердить решение, они просят назвать код из поступившего смс.

«На самом деле этот код – подтверждение смены пароля от личного кабинета «Госуслуг». После его ввода злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы, включая ее персональные данные, и могут взять кредиты на ее имя», – предупреждают в силовом ведомстве.

Еще одна популярная схема – уведомление от имени суда или судебного департамента с вызовом на участие в работе коллегии присяжных заседателей. Злоумышленники акцентируют внимание на обязательности явки и ответственности за отказ. Для «отказа от работы» предлагается перейти по ссылке в сообщении.

Перейдя по такой ссылке, пользователь рискует загрузить на устройство вирусную программу. Эта программа передает мошенникам личные данные, включая логины и пароли от банковских приложений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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