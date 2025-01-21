В Челябинске отменили возмутивший южноуральцев приговор мигранту, изнасиловавшему 16-летнюю девушку

Уголовное дело об изнасиловании 16-летней девушки в Магнитогорске направили на новое рассмотрение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Челябинского областного суда по резонансному делу об изнасиловании 16-летней жительницы Магнитогорска.
Напомним, преступление произошло в 2023 году в Магнитогорске. Иностранец, приехавший в Россию из Средней Азии и работавший в такси, подвозил 16-летнюю девушку ночью к ней домой. Водитель настойчиво намекал на близость, когда же та отказалась, отвез к себе в квартиру и изнасиловал.
В мае 2024 года мигранта признали виновным и приговорили к 8 годам колонии строго режима. Однако 12 сентября Челябинский областной суд переквалифицировал действия приезжего на более мягкую статью – с изнасилования несовершеннолетней на изнасилование «с использованием беспомощного состояния потерпевшей». И существенно смягчил приговор, приговорив иностранца к 3,5 годам колонии общего режима.
Новый приговор вызвал возмущение южноуральцев. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального следственного управления ведомства доложить о результатах расследования уголовного дела, а также объяснить, почему в итоге суд вынес виновному столь мягкий приговор. А областная прокуратура обжаловала снисходительное решение в кассационной инстанции.
В результате кассация отменила смягчившее наказание постановление и направила дело на повторное рассмотрение областного суда.
Челябинск, Виктор Елисеев
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