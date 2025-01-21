Улучшить качество воздуха в Челябинске не удастся еще минимум четверть века

Темпы сокращения объемов вредных выбросов в Челябинске не позволяют решить проблему перехода к нормативному качеству атмосферы в ближайшие десятилетия. Об этом заявил экономист, аналитик Сергей Гордеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от всех учитываемых стационарных источников Челябинска, по данным Росприроднадзора, уменьшился с 2019 года почти на 30%. «Однако в 2023 году (последние подсчитанные данные) объем выбросов был все равно очень высок – порядка 100 тысяч тонн, – отмечает аналитик. – В 2024 году качественных технологических преобразований на основных предприятиях-загрязнителях не отмечалось, как и существенного снижения объема выбросов».



По мнению Сергея Гордеева, появляющаяся, в том числе в официальных источниках, информация о кардинальном сокращении объемов выбросов, подразумевающая успешное решение проблемы загрязнения челябинской атмосферы, – не более чем «лукавые цифры»: «Они основаны на произвольных оценках, не учитываемых Росприроднадзором и не поддающихся сколько-нибудь точному подсчету неорганизованных выбросов, которых было и остается в Челябинске множество (свалки, отвалы, мелкие источники и др.). Такие выборочные условные оценки не могут служить базой серьезного анализа и прогноза, они лишь искажают реальную ситуацию и не дают возможности строить адекватные планы решения этой острой проблемы», – говорит он.



Изменения отраслевой структуры экономики региона с соответствующим снижением доли экологически проблемной продукции и раньше приводили к заметному снижению объемов выбросов – например, в 2000 и 2008 годах. Однако затем, при обратных структурных переменах, объемы выбросов восстанавливались. Очевидно, что такие временные колебания уровня выбросов принципиально эту большую экологическую проблему не решают.

В тоже время более фундаментальные модернизации производств для дальнейшего снижения выбросов будут обходится намного дороже, нежели уже проведенные простейшие, первоочередные мероприятия. Едва ли компании-загрязнители смогут реализовывать масштабные капиталоемкие проекты для экологических преобразований в ближайшие годы.

«В условиях возрастающих факторов удорожания даже на удержание текущей динамики снижения объема выбросов рассчитывать не приходится, – считает аналитик. – Существующие тренды динамики объемов выбросов и прогнозы, составленные на их основе, показывают, что нынешних мер по сокращению вредных выбросов недостаточно. При таких темпах сокращения Челябинск еще четверть века будет неконкурентоспособен даже в отношении соседних региональных центров по качеству воздушной среды – ведь максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере города систематически и многократно превышают ПДК с существенными рисками для качества жизни населения».

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Челябинск, Светлана Намская

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