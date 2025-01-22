22 января ожидаются следующие события – Челябинск

22.01.2025, среда
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Литературная встреча с поэтом Зинаидой Дувановой «В круг друзей» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по народному творчеству (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – Индивидуальные занятия «Волшебный песок» для детей от 2,5 до 5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Обучение шахматам с нуля (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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14:00 Челябинск – Открытая встреча для предпринимателей «Бизнес на маркетплейс в 2025 году: как начать и сколько можно заработать I» (GREENPLEX, ул. Российская 110, каб. 1, 1-й этаж, офис «Опора России»)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 – 19:00 Челябинск – Встреча опытных шахматистов в клубе «ДиONE» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Вечер творчества «Этот малиновый звон» советского поэта, автора стихов к популярным песням Анатолия Поперечного с участием самодеятельных и профессиональных артистов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Книжный своп «Редкий дар» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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