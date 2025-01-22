В Челябинске троллейбус насмерть сбил пешехода

На северо-западе Челябинска троллейбус насмерть сбил пешехода на переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 22 января, вблизи дома №14 по Комсомольскому проспекту.

По предварительным данным, 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом №12, сбила пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

От полученных травм челябинец скончался на месте ДТП.

На место происшествия прибыл начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Радий Ганиев. Сотрудниками ведомства и следственно-оперативной группой полиции уславливаются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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