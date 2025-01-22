Еще один чиновник контрольно-счетной палаты региона ушел в мэрию Челябинска

Аппарат челябинской мэрии возглавила бывшая чиновница контрольно-счетной палаты региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 22 января, заместителем главы города, руководителем аппарата администрации Челябинска назначена Ирина Волковинская.

Г-жа Волковинская – еще одна подчиненная Алексея Лошкина, возглавившего мэрию Челябинска в октябре прошлого года.

Она окончила Южно-Уральский государственный университет: в 2003 году по специальности «Управление и информатика в технических системах», в 2005 году – «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала в 2004 году в Главном управлении материальных ресурсов Челябинской области, с 2014 работала в Главном контрольном управлении региона (руководителем структуры в это время был Алексей Лошкин).

С 2017 года – начальник инспекции по аудиту закупок контрольно-счетной палаты Челябинской области (в 2016 году ведомство возглавил Алексей Лошкин). В 2022 году назначена на должность руководителя аппарата палаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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