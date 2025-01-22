Ввоз южноуральцами автомобилей из-за рубежа вырос в полтора раза

Южноуральцы завезли рекордное количество автомобилей из-за границы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, в 2024 году таможенники зафиксировала рост импорта автомобилей на Южный Урал на 45%.

Всего физические лица для личного пользования ввезли около 1 тысячи 700 транспортных средств из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья.

В основном статистика прошлого года отражает изменения по колесному транспорту из третьих стран: их количество выросло в 9 раз в сравнении с предыдущим годом. Как ранее уже сообщалось, китайские иномарки пользуются наибольшим спросом – 80% от общего числа ввезенных авто из стран дальнего зарубежья.

Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора.

«Несмотря на рост количества ввезенного автотранспорта, таможня принимает необходимые меры для проведения оперативного и эффективного таможенного контроля», – комментирует первый заместитель начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Общая сумма таможенных пошлин и налогов, а также утилизационного сбора, уплаченных физическими лицами за ввезенные транспортных средств из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, составила 956 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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