У жительницы Коркино нашли «левый» табак на миллион рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по материалам управления экономической безопасности возбуждено уголовное дело по факту оборота табачной продукции без соответствующей маркировки.
Нелегальную торговлю выявили при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на декриминализацию Коркинского муниципального округа.
Сначала полицейские вышли на супругов, продававших немаркированный табак доверенным лицам по предварительному звонку. После этого задержали 52-летнюю жительницу Коркино, которая в составе организованной группы с с начала 2024 года сбывала табачные изделия.
В ходе обысков изъяли более 31 тысячи единиц табачной продукции на сумму более одного миллиона рублей.
В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению противоправной деятельности.
Челябинск, Виктор Елисеев
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