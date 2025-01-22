У жительницы Коркино нашли «левый» табак на миллион рублей

В Челябинской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по материалам управления экономической безопасности возбуждено уголовное дело по факту оборота табачной продукции без соответствующей маркировки.

Нелегальную торговлю выявили при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на декриминализацию Коркинского муниципального округа.

Сначала полицейские вышли на супругов, продававших немаркированный табак доверенным лицам по предварительному звонку. После этого задержали 52-летнюю жительницу Коркино, которая в составе организованной группы с с начала 2024 года сбывала табачные изделия.

В ходе обысков изъяли более 31 тысячи единиц табачной продукции на сумму более одного миллиона рублей.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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