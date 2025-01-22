Около двух тысяч человек остались без электричества в пригороде Челябинска

В Коркино непогода оставила без электроснабжения жителей частного сектора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сегодня, 22 января, из-за прохождения по территории региона атмосферного фронта, сопровождавшегося резким понижением температуры воздуха и шквалистым ветром до 20 метров в секунду, произошел обрыв провода на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ в Коркино.
Без электроснабжения остались около 2 тысяч человек в частном жилом секторе. Социально-значимые объекты работают в штатном режиме.
Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы три бригады ООО «Еманжелинские РЭС». Предпринимаются все необходимые меры для восстановления электроснабжения до 16 часов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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