В Челябинской области вынесли приговор вору, обокравшему церковь

В Троицке вынесли приговор по делу о крупной краже из местного храма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 21-летнего местного жителя виновным в совершении кражи.

️В августе прошлого года нетрезвый молодой человек вместе с приятелем (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) пробрался ночью в храм преподобного Сергея Радонежского и похитил напрестольное Евангелие стоимостью 15 тысяч рублей, позолоченный крест за 50 тысяч рублей, кольца, броши, около 80 крестиков и другие ценности.

В ходе следствия все похищенное воришка вернул.

️Суд учел, что на иждивении у троичанина находятся двое маленьких детей, а также его помощь в изобличении соучастника преступления, и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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