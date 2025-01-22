За год мошенники увели у южноуральцев 3,5 миллиарда рублей

Аферисты получили от жителей Челябинской области в 2024 году 3,5 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2024 году в Челябинской области в рамках противодействия коррупции пресечено более 3 тысяч экономических преступлений, выявлено в 3 раза больше экономических преступлений, совершенных организованными группами, в 2 раза возросло число установленных фактов превышения должностных полномочий, на 21% больше зарегистрировано преступлений, связанных с освоением и хищением бюджетных средств. Об этом сообщил начальник областного полицейского главка Сергей Космачев.

Продолжалась активная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, ликвидации сетевых (бесконтактных) форм сбыта. В 2024 году пресечено свыше 7,5 тысяч наркопреступлений, среди которых более 5,5 тысяч связаны с фактами незаконного сбыта. Ликвидирована деятельность 15 нарколабораторий, из незаконного оборота было изъято свыше 640 килограммов наркотических средств.

А вот найти противоядие против преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пока не слишком удается: количество дистанционных краж и мошенничеств снизилось лишь на 4%. Одна из главных проблем – в постоянном появлений новых форм и способов совершения таких афер, из-за чего люди продолжают поддаваться уловкам мошенников. В итоге, сумма, которую потеряли жители области в 2024 году, составила почти 3,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем, в прошлом году совместно с представителями кредитно-финансовых учреждений удалось выработать механизм совместной работы по предотвращению преступления на стадии оформления кредитов, в результате сотрудниками банков предотвращено 55 попыток похитить кредитные средства у граждан на сумму свыше 70 миллионов рублей.

В целом, в ушедшем году уровень преступности в регионе снизился на 11%. Всего в Челябинской области на учет поставлено немногим более 54 тысяч противоправных деяний, всего же в полицию поступило свыше 750 тысяч сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях.

Число разбойных нападений снизилось на 26%, угонов – на 25%, всех видов краж – на 17%, а квартирных краж – почти втрое.

На 17% стало меньше грабежей, фактов умышленного уничтожения имущества путем поджога – на 33%. Количество убийств сократилось на 5,3%, а умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 13%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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