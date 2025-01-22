Южноуральские полицейские выдворили из страны более 2 тысяч 200 иностранцев

Число уголовных дел по факту преступлений в сфере миграции превысило в Челябинской области 1200.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, правоохранительные органы совместно с коллегами из надзорных ведомств провели в 2024 году более 14 тысяч проверочных мероприятий по противодействию незаконной миграции, по результатам которых возбуждено более 1200 уголовных дел в сфере миграции. Об этом заявил начальник областного полицейского главка Сергей Космачев.

За 12 прошедших месяцев пресечено почти 13,5 тысяч административных правонарушений. Принято решение о неразрешении въезда в страну более 3800 иностранцам, выдворено свыше 2200 иностранных граждан.

В текущем году планируется реализовать дополнительные мероприятия. «Они направлены на выявление и пресечение противоправных действий со стороны иностранцев, их принимающих сторон и работодателей», – уточнил глава ГУ МВД по Челябинской области..

Так, с 5 февраля 2025 года начнет функционировать реестр контролируемых лиц, а также вводится правовой режим высылки, который будет применяться сотрудниками полиции в отношении мигрантов, не имеющих права законно находиться в Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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