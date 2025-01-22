На южноуральских дорогах погибли 13 детей, больше 500 – пострадали

Полиция Южного Урала обеспокоена практически не снижающимся числом ДТП с участием несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в 2024 году удалось снизить аварийность на дорогах региона. Об этом заявил начальник областного полицейского главка Сергей Космачев.

В результате на 5% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, на 4% – число раненых в них людей.

«Однако взывает тревогу практически не снижающиеся число дорожных происшествий с участием детей, в 2024 году результате таких ДТП более полутысячи несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, а 13 детей погибли», – сообщил руководитель ГУ МВД по Челябинской области.

Особые акценты в организации работы в Госавтоинспекции региона продолжат делать на минимизации основного фактора, приводящего к травматизму. На протяжении уже нескольких лет наблюдается положительная эффективность мероприятий по выявлению и отстранению от управления автотранспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, отметил Сергей Космачев.

На сегодня их количество превысило двенадцать с половиной тысяч. Свыше полутора тысяч водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом виде.

Для дальнейшего обеспечения безопасности дорожного движения планируется расширить спектр профилактической работы с населением, в том числе регулярных, масштабных разъяснительных мер по тяжести последствий совершения дорожно-транспортных происшествий водителями в состоянии опьянения.

Однако требуется обратить пристальное внимание и на качество дорог, а также отношение к их содержанию, подчеркнул начальник областного полицейского главка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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