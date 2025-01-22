На Южный Урал надвигаются 30-градусные морозы. Водителей призвали к осторожности

Водителей и пешеходов призвали подготовиться к грядущим морозам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в связи с похолоданием до 30 градусов мороза в регионе возможно осложнение дорожной обстановки.
Это необходимо учитывать автомобилистам и пешеходам.
«Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где обычно температура ниже на несколько градусов, – отмечают в полиции. – Перед поездкой обязательно убедитесь в исправности вашего автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, включая теплую одежду, учитывая, что возможно, придется некоторое время провести на улице. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива».
Также всем участникам дорожного движения рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными при такой смене погодных условий.
Пешеходам особенно важно использовать световозвращающие элементы на одежде и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители их заметили и пропускают. «Помните – автомобиль невозможно остановить мгновенно», – предупреждают в ГАИ.
Водителям следует соблюдать увеличенную дистанцию и безопасную скорость.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»