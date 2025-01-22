«Трактор» потерпел поражение на домашнем льду от «Сибири»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступает «Сибири» из Новосибирской области – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая же атака «Сибири» ошарашила челябинцев.

На 3-й минуте встречи Энди Андреофф бросил с острого угла от лицевой линии, шайба влетела в сетку с внешней стороны ворот и отскочила на пятак прямо в конек Зака Фукале, а от него – за линию – 1:0, гости открывают счет.

Лишь на 16-й минуте первого периода хозяева сумели отыграться. Владимир Ткачев, выдержав паузу, скинул шайбу в центр зоны, Илья Николаев прострелил на пятак Виталию Кравцову, а тот отправил игровой снаряд в ворота – 1:1.

Но не прошло и трех минут, как Сергей Широков вновь выводит сибиряков вперед, и на первый перерыв команды уходят при минимальном преимуществе гостей.

Вторая двадцатиминутка мало чем отличалась от первой: «Трактор» ощутимо больше атаковал, «Сибирь» – забивала. За 30-й минуте Владимир Бутузов с подачи Тревора Мерфи реализует большинство новосибирского клуба – 3:1. И все попытки черно-белых сократить отставание во втором периоде оканчиваются крахом.

Но «Трактор» уже заряжен на гол. И на первой минуте третьего периода добивается своего. Максим Шабанов, выиграв борьбу у правого борта, выводит шайбу на пятак, там ее подхватывает Василий Глотов и отправляет Чарльзу «Бадди» Робинсону, а тот поражает дальний угол ворот – 2:3.

Далее весь период хозяева продолжают атаковать, наращивая давление на оборону соперников, но голом это не знаканчивается. На последних минутах черно-белые снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. Но Тейлор Бек опережает хозяев, поражая пустые ворота челябинцев – 4:2.

Не сдаются черно-белые, и 24 секунды спустя Григорий Дронов кистевым броском от синей линии сокращает отставание до минимума – 3:4.

И все-таки «Трактор» терпит поражение – при огромном количестве моментов, значительном территориальном преимуществе, но слишком малой эффективности в реализации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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