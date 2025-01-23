23 января ожидаются следующие события – Челябинск

23.01.2025, четверг

10:00 Челябинск – Час памяти «Был город-фронт, была блокада» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы Челябинской таможни в 2024 году (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия для людей пожилого возраста (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Исторический экскурс «Они победили и голод, и холод» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

13:15 Челябинск – Урок цифры на тему «Кибербезопасность и искусственный интеллект» (МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска», ул. Красная, 59)

14:00 Челябинск – Занятие «Единый портал государственных услуг» в рамках курсов «Электронный граждан» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Литературная встреча «С книгой у камина» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

17:00 Челябинск – Вечер городского романса «Я романс о романсе пою» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

18:00 Челябинск – Встреча в Уютном историческом клубе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

18:00 Челябинск – Встреча «Контейнерное садоводство» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

18:00 Челябинск – Краеведческая встреча «История вокзала и появление железной дороги в Челябинске» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

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