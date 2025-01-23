В Челябинске столкнулись две легковушки и автобус. Есть погибшие

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» авария произошла сегодня, 23 января, вблизи дома 1-п по Копейскому шоссе.

По предварительным данным, столкнулись автомобили «Опель Астра» и «Хендэ Солярис». От удара «Хендэ» сменил траекторию движения, потерял управление и врезался в автобус «Волгабас», следовавший по маршруту №125 «Копейск – Челябинск».

В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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