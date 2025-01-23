В Челябинской области сохраняется острый дефицит врачей

Наиболее востребованными на Южном Урале остаются профессии врача и монтера пути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, наиболее востребованной рабочей специальностью в 2024 году стала профессия монтера пути (228%).

Далее со значительным отрывом следуют монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (78%), водитель троллейбуса (77,3%), контролер в производстве черных металлов (75%) и электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (66%).

Однако абсолютным лидером года стала профессия врача с коэффициентом востребованности 248%. В пятерку среди служащих вошли также главный специалист (125%), врач-педиатр (48%), инженер по подготовке производства (41%) и инженер-электроник (35%).

Следует отметить, что востребованность той или иной специальности не имела прямого отношения к размеру заработной платы. Хотя по статистическим показателям и здесь лидируют врачи, которым предлагали за работу до 100 тысяч рублей в месяц.

В пределах 90-95 тысяч рублей сулили врачам-педиатрам, инженерам-проектировщикам, стоматологам и техникам-электрикам-наладчикам электронного оборудования.

Главный специалист, инженер-электронщик, мастер по ремонту оборудования (в промышленности), инженер-конструктор, инженер-энергетик, а также инженер-технолог могли рассчитывать на 80-85 тысяч рублей в месяц.

Среди рабочих профессий наиболее высокооплачиваемыми стали ️проходчик (до 95 тысяч рублей), оператор автоматических и полуавтоматических машин, слесарь-электромонтажник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, машинист крана (крановщик) (до 90 тысяч рублей), ️электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, резчик на пилах, ножовках и станках, токарь-расточник (до 85 тысяч рублей).

Но по количеству вакансий лидировали далеко не самые высокооплачиваемые специальности. Среди рабочих профессий лидерами стали слесарь-ремонтник (939 вакансий), грузчик (503) и дворник (475).

Среди служащих врача оказали в первой тройке, но на втором месте (248 вакансий). Их опередили инспекторы (253). На третьем месте – инженеры-технологи (240 вакансий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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