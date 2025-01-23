Мэром Карабаша стал человек из Мурманска

Главой Карабаша выбрали кандидата, прожившего в городе два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 января, собрание депутатов Карабаша избрало главой города Павла Титова.

Напомним, кресло мэра освободилось после того, как 27 ноября заявил об отставке тогдашний градоначальник Станислав Афанасенко. К тому времени Павел Титов занимал должность вице-мэра.

В борьбе за пост главы города, помимо Титова, приняли участие еще два чиновника мэрии – заместитель градоначальника по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Галина Коробова.

Интересно, что депутаты остановили свой выбор на Павле Титове, до ноября прошлого года в Карабаше не жившего.

Будущий мэр родился в 1986 году в Мурманске. В 2008 году окончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году получил диплом Мурманского государственного педагогического университета по специальности «Физическая культура».

С 2006 по 2008 год работал спортсменом-инструктором в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №13 по греко-римской борьбе в Мурманске.

С 2008 по 2019 год занимал различные должности в органах местного самоуправления и правительстве Мурманской области.

В 2020 году переехал в Челябинск, где возглавил Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области. В этой должности он и проработал до ноября прошлого года, покинув ее, чтобы перейти на работу в мэрию Карабаша.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube