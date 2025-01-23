В Миассе гости дважды за вечер обокрали хозяйку

В Миассе задержаны двое подозреваемых, которые в один вечер обокрали одну и ту же женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о краже денег, золотых сережек и телефона.

Женщина рассказала, что обнаружила пропажу после новогодних посиделок с соседями. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские задержали ранее несудимого 36-летнего рабочего одного из предприятий города и неоднократно судимую 38-летнюю женщину, не имеющую постоянного места работы.

Как выяснилось, 56-летняя горожанка возле магазина встретила нескольких знакомых, которые живут по соседству и часто заходят в гости в ее дом. Встречу решили продолжить у нее.

После того, как хозяйка уснула, а остальные гости ненадолго отлучились, приглашенный мужчина решил посмотреть, что есть в доме. Обнаружив 52 тысячи рублей, он прихватил их с собой.

Воспользовалась отсутствием остальных и еще одна гостья. Ей приглянулись телефон и золотые серьги хозяйки, на общую сумму 11 тысяч рублей. К моменту задержания оба уже избавились от украденного.

Следователями отдела МВД России по Миассу возбуждено два уголовных дела по признакам кражи.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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