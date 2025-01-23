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Четверг, 23 января 2025, 13:51 мск

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Банк заплатит почти треть миллиона рублей за неуместный звонок челябинцу

Антимонопольщики оштрафовали банк «Русский Стандарт» на 325 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама с предложением финансовых услуг поступила на телефонный номер южноуральца без получения его предварительного согласия.

Бодрым голосом ему сообщили «хорошие новости»: «Для Вас доступна сумма наличными на любые цели и на выгодных условиях…».

Только оказалось, что согласие на получение рекламных объявлений челябинец не давал. Между тем, закон о рекламе допускает ее распространение лишь при условии предварительного согласия абонента на получение рекламной информации от конкретной организации.

Распространителем рекламы о «выгодном займе» оказалось АО «Банк Русский Стандарт». В ходе разбирательства банк представить доказательства получения согласия абонента не смог.

Челябинское УФАС России признало рекламу незаконной, а кредитное учреждение – нарушившим закон о рекламе.

В ходе рассмотрения дела банк исключил номер заявителя из базы обзвона. В итоге кредитное учреждение оштрафовали на 325 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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