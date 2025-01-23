Банду ипотечных мошенников задержали в Челябинской области

В пригородах Челябинска задержали мошенников, выудивших у банка деньги от имени инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, следователи и оперуполномоченные регионального полицейского главка при поддержке СОБР территориального управления Росгвардии провели обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования.

Силовики действовали в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию.

По версии следствия, в январе прошлого года шесть мошенников оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив его цену. В результате кредитное учреждение потеряло около 1,5 миллионов рублей.

Проводится дальнейшее расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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