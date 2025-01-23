Экс-вице-губернатору Челябинской области, «уничтожившей» уже две должности, прочат новое место

Бывшей высокопоставленной южноуральской чиновнице нашли новую должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-вице-губернатор Ирина Гехт, покинувшая кресло председателя правительства Запорожской области, может стать заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщают анонимные источники.

Напомним, возглавлявшая в прошлом году правительство Запорожья чиновница исчезла из публичного пространства накануне Нового года. В начале насупившего 2025 года в блогах исторических территорий и Челябинской области появилась информация, что губернатор Запорожья Евгений Балицкий расторг контракт с г-жой Гехт. А чтобы не возникало никаких вопросов, просто упразднил ставку председателя регионального правительства.

Только после этого глава Запорожской области и сама Ирина Гехт подтвердили уход чиновницы, заявив, что произошло это в связи с переходом на новую работу.

Однако, что это за новая работа, ни тот, ни другая не уточнили. Теперь появилась информация, которая может прояснить будущее чиновницы. «После ухода с поста главы правительства Запорожья она находится в отпуске, – цитирует свой источник URA.RU. – Одновременно идет процедура оформления документов на новую должность в полпредстве СЗФО».

О том, что Ирина Гехт займет пост председателя правительства Запорожской области глава региона Евгений Балицкий заявил в апреле прошлого года. До этого карьера чиновницы была связана с Челябинской областью.

В южноуральском правительстве Ирина Гехт работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. В феврале 2011 возглавила ведомство. С ноября 2012 года стала заместителем губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампредом областного правительства по соцвопросам.

В 2014 году Ирина Гехт стала представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.

В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. В начале марта 2024 года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

Так и случилось в середине апреля: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.

В начале мая 2024 года Ирина Гехт официально покинула должность первого вице-губернатора Челябинской области и возглавила правительство Запорожья. Но не проработала в этом кресле и года. А должность, которую она занимала, похоже, снова упразднили.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube