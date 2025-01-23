В Магнитогорске сбивший пенсионерку водитель электросамоката предстанет перед судом

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении водителя электросамоката, совершившего наезд на пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.

По версии следствия, днем 13 июля 2024 года молодой человек, управляя электросамокатом с находившимся на нем пассажиром, двигаясь по тротуару, совершил наезд на идущую впереди 65-летнюю женщину. Пенсионерка упала на асфальт и сломала руку.

️Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №8 Орджоникидзевского района Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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