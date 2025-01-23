В Челябинске перед судом предстанет строитель, обвиняемый в гибели коллеги

Челябинец ответит в суде за гибель каменщика на стройке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в феврале 2024 года в поселке Западный на строительной площадке многоквартирного дома при подъеме поддонов с кирпичами на 10 этаж стройматериалы высыпались в шахту лифта. Находившийся там в этот момент 55-летний каменщик был смертельно травмирован.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Оказалось, что поддоны с кирпичами были размещены на неровной поверхности из снега и ледяного покрова.

Следователи уверены, что именно 37-летний челябинец не обеспечил контроль за погрузочно-разгрузочными работами и складированием строительных материалов.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал в полном объеме, принял меры к возмещению причиненного вреда.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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