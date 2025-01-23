Техдиректор коммерческой фирмы предстанет перед судом в Озерске за посредничество во взятке

В суд направили уголовное дело о взятке ответственному за приемку дорожных работ в Озерске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовных дел в отношении технического директора коммерческой организации, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле прошлого года коммерсант выступил посредником в передаче 220 тысяч рублей ведущему инженеру отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа». Деньги чиновник получил за беспрепятственную приемку выполненных работ по муниципальным контрактам по благоустройству улично-дорожных сетей в Озерске.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя в настоящее время рассматривается в суде по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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