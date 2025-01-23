Суд взыскал с семьи челябинского экс-губернатора и их партнеров 19,7 миллиарда рублей

Суд взыскал с бывших хозяев «Макфы» 19,7 миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о взыскании с прежних владельцев группы «Макфа» и связанных с ними лиц дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ими за 20 с лишним лет. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

Первоначально Генпрокуратура требовала взыскать 18,17 миллиарда рублей. Иск касался экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, его родителей, сына и двух бывших жен. В число ответчиков так же были включены исчезнувший из России, но не признанный пропавшим без вести экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, его жена, теща и дочь и с зятем (Максимом Чигинцевым); Юлия Иванова и экс-директор компании «Эмитент консалтинг» Марина Савранская. Однако позднее в дело включили нового ответчика – Юрия Подоляко, а сумма требований выросла до 19,7 миллиарда рублей. В такую цифру прокуратура оценила дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные ответчиками с 2002 по 2024 годы.

Защита предпринимателей настаивала, что за 20 лет их клиенты получили вдвое меньше – 9,844 миллиарда рублей. Кроме того, адвокаты предложили заключить мировое соглашение. На счет суда даже перевели 5 миллионов рублей – как подтверждение реальности намерения.

Однако в итоге суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Юревичей и их компаньонов 19,7 миллиарда рублей (перечисленные 5 миллионов зачислены в в счет погашения взысканной суммы). Также суд взыскал 100% долей в Мишкинском комбинате хлебопродуктов в пользу России.

Защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, весной Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры к Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову, а также еще 34 юридическим и 11 физическим лицам об аресте активов на 100 триллионов рублей. Затем их передали государству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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