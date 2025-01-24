24 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2025, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Торжественное открытие чемпионата и первенства Уральского федерального округа по ушу (учебно-спортивный комплекс УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

12:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Студенчества веселая пора» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Хиты 80-х» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)

16:00 Челябинск – Игропятница «Цитадели» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для челябинцев «серебряного» возраста «Танцы для души» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Концерт «Дмитрий Кабалевский детям…» (Детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)

18:00 Челябинск – Цикл «Книги, которые изменили мир»: лекторий «Одиссея. Человек в поисках себя» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Концерт «Снежные истории» вокального ансамбля «Акварель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

21:00 Челябинск – Областной фестиваль «Спортивная студенческая ночь», приуроченный ко Всероссийскому дню студента (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187а)

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