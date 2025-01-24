Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые посетил Магнитку

Полпред Уральского ФО побывал на производстве и социальных объектах ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Магнитогорск.

Вместе с руководителями региона он побывал на одном из крупнейших в стране сталелитейных производств – Магнитогорском металлургическом комбинате, пообщался с сотрудниками компании и осмотрел территорию не имеющего аналогов в России городского курорта «Притяжение».

В ходе визита полпреда сопровождали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Первый для Артема Жоги визит в Магнитогорск вместил в себя мероприятия разного формата. В частности, состоялась двухсторонняя встреча полпреда и Алексея Текслера, где обсуждались вопросы актуальной для региона повестки. Также в рамках поездки на площадке ММК состоялось заседание Совета по экологической политике при полномочном представителе президента РФ в УрФО, в котором приняли участие и руководители комбината.

Одним из объектов посещения ММК стало коксохимическое производство комбината и вошедшая в строй в июле 2024 года коксовая батарея №12. Представляя этот инвестпроект – крупнейший за последнее десятилетие, Виктор Рашников отметил, что аналогов по мощности новой батареи в стране нет. Производительность комплекса – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год – покрывает половину потребности ММК в этом виде продукции. Инвестиции в проект, имеющий не только производственное, но и экологическое значение, составили почти 90 миллиардов рублей.

«Магнитогорский металлургический комбинат активно развивается, внедряются новые технологии. Он не только успешно решает важные для государства производственные задачи, но и уделяет большое внимание экологической повестке. Технические решения, применяемые на предприятии, позволяют существенно снижать объем вредных выбросов в атмосферу», – отметил Артем Жога.

«Значение проекта для Магнитки, действительно, трудно переоценить, – сказал Виктор Рашников. – Благодаря самым современным технологиям и природоохранным установкам нового комплекса выбросы в атмосферу сократятся на 11,5 тысяч тонн. Его работа позволит нам до исторического минимума уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду. Реализация этого и других инвестиционных проектов ММК уже позволила снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске в 3,2 раза к уровню 2017 года. В 2024 году показатель КИЗА составил 4,8 единицы, а в 2025 году ожидается его уменьшение до 4,5 единиц».

На ММК полномочный представитель президента также побывал в доменном цехе, с которого в 1932 году началась история Магнитки, осмотрел листопрокатные цеха предприятия, ознакомился с ключевыми производственными объектами и социальными программами металлургического гиганта. В числе инвестиционных проектов, реализуемых Группой ММК в настоящее время – строительство в Магнитогорске цеха стальных валков, цеха машиностроительной продукции и цеха литейно-кузнечной продукции. Данные производства будут выпускать импортозамещающую продукцию, востребованную не только ММК, но и другими предприятиями горно-металлургической и машиностроительной отраслей.

В ходе визита Артем Жога познакомился и с городским курортом «Притяжение» – крупнейшим социальным проектом Магнитки, инициатором и инвестором которого выступает Виктор Рашников. Проект предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров, из которых более 200 гектаров уже освоены и наполнены спортивными, развлекательными, образовательными и рекреационными объектами.

С 2022 года в «Притяжении» побывало более 4 миллионов посетителей. В 2025 году здесь запланировано открытие большого развлекательного центра для семейного отдыха и термального комплекса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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