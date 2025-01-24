В Челябинске иномарка влетела в толпу пешеходов на тротуаре

В Челябинске автомобиль вылетел с дороги на тротуар, по которому шли люди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром пятницы, 24 января, в Тракторозаводском районе областного центра.

На улице Горького легковой автомобиль вылетел с проезжей трассы на тротуар. Остановил махину только оказавшийся поблизости сугроб. Последствия инцидент попали на запись камеры видеорегистратора одной из проезжавших мимо машин.

«Очевидцы сообщают о ДТП в Тракторозаводском районе, – пишет «Агентство чрезвычайных новостей. – Это кадры с улицы Горького. Говорят, иномарка улетела с проезжей части в толпу людей, которые стояли на тротуаре».

Судя по видео, в результате аварии пострадал, как минимум, один человек: девушка попала под колеса автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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