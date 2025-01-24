Продовольственная инфляция на Южном Урале подобралась к 10%

В декабре 2024 года уровень инфляции в Челябинской области снова вырос.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, в декабре 2024 года годовая инфляция в регионе составила 8,6% после 8,3% месяцем ранее.

Основные причины ускорения инфляции в регионе – сокращение предложения некоторых товаров и рост издержек производителей.

Рост цен на продукты в годовом выражении составил 9,8%. В декабре увеличились затраты тепличных хозяйств, а также выросли издержки производителей мясных и молочных продуктов. Неудивительно, что молочка и овощи закрытого грунта оказалась в числе лидеров роста цен. Так, творог за год подорожал на 15%. А ценник на помидоры потяжелел на 17%.

А вот если продукты питания и дешевели, то очень незначительно: на 1% снизились расценки на орехи, на 2% – на виноград.

Инфляция в секторе промышленных товаров составила 4,7% за год. Интересно, что существенно подешевели в прошедшем году женские пиджаки (-11%) и платья (-19%). Зато существенно подорожали бензин АИ-92 (+10%) при сокращении предложения топлива, а также туалетная вода (+16%) – при росте издержек поставщиков косметики и парфюмерии.

Лидером роста в декабре 2024 году стала сфера услуг. Здесь цены подросли на 11,8%. Впрочем, дорожало далеко не все. Например, полис КАСКО подешевел на 9%, а поездки в Египет – и вовсе на 42%. Зато за мойку легковой машины автолюбителям в декабре приходилось отдавать на 19% больше. На 17% выросла стоимость занятий на курсах профессионального обучения.

Впрочем, в целом в декабре рост цен в сфере услуг замедлился. На это в основном повлияла ситуация с арендой квартир – стало больше предложений для их сдачи на длительный срок. В результате в декабре цены на съемное жилье росли медленнее, чем в ноябре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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