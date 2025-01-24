СКР заинтересовало нежелание водителей автобусов в Челябинске работать с банковскими и транспортными картами

После массовых жалоб челябинцев на отказ водителей принимать оплату картами СКР начал проверку по статье «Мошенничество».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, силовое ведомство провело проверочные мероприятия, направленные на выявление нарушений в области пассажирских перевозок

«Ранее в соцмедиа сообщалось, что в городе Челябинске водитель пытался ввести в заблуждение пассажиров, пожелавших произвести оплату за проезд в маршрутном такси по банковской карте, – уточнили представители Следственного комитета. – По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)".

Сотрудниками регионального следственного управления совместно с ОГКУ «Организатор перевозок по Челябинской области» проведены проверочные мероприятия по соблюдению условий государственного контракта на маршрутах по регулируемым тарифам. Отсутствие на некоторых автобусов терминала и подключенного к нему валидатора стали основанием применения штрафных санкций к коммерческим организациям.

В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям водителей, а также перевозчиков.

Кроме того, следственное управление потребовало, чтобы министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области усилило контроль за перевозчиками по исполнению прописанных в договорах требований по установке терминалов и подключенных к ним валидаторов.

Напомним, с началом перевода маршрутов общественного транспорта в Челябинске на регулируемый тариф одной из острых проблем стал отказ водителей автобусов принимать оплату по банковским и транспортным картам. Зачастую сотрудники компаний перевозчиков заявляют о неисправности валидаторов и предлагают заплатить за проезд наличными или перевести деньги им по номеру сотового телефона. В случае же отказа предлагают покинуть салон либо вовсе останавливают автобус, предлагая всем пассажирам пересесть на другую машину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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