Мошенники придумали замену «безопасному счету»

В Коркино псевдоработница почты обманула местную жительницу на 700 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мошенники стали использовать новые термины для обмана жертв, при этом их способы остались прежними. Так, вместо «безопасного счета» они стали использовать термин «виртуальная карта», что не изменило сути аферы.

В ОМВД России «Коркинский» обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мессенджере ей поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудником почты. Звонившая сообщила, что на имя женщины пришло письмо, и его необходимо как можно скорее получить, так как истекает срок хранения. Также лжесотрудница запросила код подтверждения, который ей поступил на телефон в СМС. Ничего не подозревавшая женщина сообщила секретный код.

После этого в процесс вступили мошенники, представившиеся сотрудниками портала Госуслуг и банка. Одна заверила, что личный кабинет жительницы Коркино взломан, другая сообщила о мошеннических действиях, отметив, что сбережения женщины под угрозой и предложили защитить деньги, переведя их... на «виртуальную карту».

Женщина согласилась и по указаниям звонивших выполнила все действия. В одном из банков города она сняла 700 тысяч рублей, а позже через банкомат перевела их на «виртуальную карту». Звонившие настояли, чтобы женщина удалила со своего телефона ее данные и обещали в течении пяти дней перевести деньги на новую карту, но на следующий день пропали.

Следователями ОМВД России «Коркинский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские напоминают, что не следует верить всем поступающим сообщениям и ни в коем случае не выполнять инструкций неизвестных по переводу денег и не совершать иные действия, которые они от требуют.

«Если вы получили сомнительный телефонный звонок, прервите разговор и поделитесь сомнениями с родственниками, обратитесь в отдел внутренних дел по телефону 102, но никогда не принимайте поспешных финансовых решений и не переводите деньги под диктовку незнакомцев по телефону. Помните, любые сообщения от кого-либо с предупреждениями об оформляемых кредитах, взломанных счетах и предложения «обезопасить» их исходят только от мошенников», – подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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