В Озерске задержали экс-завотделением больницы, несколько лет державшего пенсионерку в психушке

В Озерске бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Озерске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.

Следователи считают, что с 2016 по 2021 годы медик получил не менее 882 тысяч рублей от жителя Сургута. За немалое вознаграждение он все это время держал в лечебном учреждении престарелую родственницу сургутянина.

После проведенных у бывшего завотделением обысков медика отправили в СИЗО.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, полицейские совместно со следователями выясняют, были ли другие случаи незаконного удержания пациентов в стенах психиатрической лечебницы, а также были ли у задержанного медика соучастники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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