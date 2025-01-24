В отношении экс-чиновницы Ростехнадзора возбудили в Челябинске 16 уголовных дел о взятках

Главный государственный инспектор Ростехнадзора 10 лет заставляла проверяемые предприятия заключать договоры с «любимой» фирмой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении бывшего главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора (подразделение Ростехнадзора) возбуждено 11 уголовных дел по признакам получения взятки в значительном размере, 4 уголовных дела по признакам получения взятки в крупном размере, а также уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2014 по 2024 годы женщина получала от директора коммерческой организации деньги за принуждение предприятий к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства с руководимой им фирмой. Всего за это время лично и через посредника женщине передали больше 3 миллионов рублей.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовным делам.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-сотрудницы Ростехнадзора возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в 1,7 миллиона рублей за совершение аналогичных действий.
В настоящее время следователи заняты, в том числе, выявлением других эпизодов преступной деятельности бывшего инспектора.
Челябинск, Виктор Елисеев
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