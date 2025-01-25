25 – 27 января ожидаются следующие события – Челябинск

25.01.2025, суббота
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10:00 Челябинск – Чемпионат Урала по аргентинскому танго «Уральский Метеорит» (Челябинск, Челябинск, Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Мотивационный проект «Взрослеем_красиво» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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11:00 Челябинск – Встреча благотворительного клуба «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Открытие выставки художественных работ студентов Международного института дизайна и сервиса (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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12:00 Челябинск – Арт-практика для взрослых и детей «Сосуд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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13:00 Челябинск – Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою, посвященные памяти летчиков 21-й смешанной авиационной дивизии, погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98а)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Лекторий «Магия экрана»: «Кто и как придумал кинематограф?» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по нейрографике (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:00 Челябинск – Открытая тренировка по тэг-регби (детский футбольный манеж «Локомотив», ул. Монакова, 1а)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Хиты русского рока» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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