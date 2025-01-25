В Магнитогорске задержали банду цыган, работавших «под автосервис»

Полицейские Магнитогорска задержали семь человек, похищавших деньги, выдавая себя за работников автосервиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперуполномоченные уголовного розыска городской полиции задержали этническую группу, в которой был подозреваемый в мошеннических действиях в отношении жителя Магнитогорска.

Ранее дочь мужчины обратилась в районный отдел полиции и рассказала, что ее отца обманули под предлогом покупки запчастей для его автомобиля. Незадолго до этого магнитогорец оставил свою машину в автосервисе. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и, представившись работником сервиса, сообщил, что нужно оплатить запчасти для автомобиля. Мужчина позвонил дочери и попросил перевести на номер карты 18 тысяч 600 рублей. Его дочь перевела нужную сумму, после чего ей позвонил лжеработник автосервиса и сказал, что она перевела на сто рублей больше, чем было нужно, из-за чего счет заблокировали и теперь потребуется новый перевод на ту же сумму. Девушка отказалась платить и заподозрила обман.

После ее обращения в ОМВД полицейские задержали 22-летнего жителя Самарской области.

Оперативники выяснили, что он позвонил в один из автосервисов, назвал работникам случайную модель автомобиля и попросил у них сверить контактные данные. Сотрудники сервиса подтвердили, что такая машина стоит в ремонте и продиктовали ему номер телефона настоящего владельца, не заметив в звонке подвоха. После этого мошенник попросил их записать другой номер телефона, поскольку ранее указанный якобы является его рабочим контактом. А затем позвонил магнитогорцу уже как работник сервиса.

Следователями магнитогорской полиции возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Кроме того, задержаны еще 6 представителей диаспоры. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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