На Южном Урале создадут «Магнитную долину»

ММК и МГТУ им Г.И. Носова договорились о создании «Магнитной долины».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и МГТУ Г.И. Носова подписали Меморандум о сотрудничестве, направленном на дальнейшее развитие и укрепление стратегического партнерства одной из крупнейших российских металлургических компаний и одного из ведущих вузов страны по подготовке инженерных кадров для металлургической отрасли.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и ректор университета Дмитрий Терентьев. Срок действия Меморандума – пять лет. Соглашение предусматривает формирование научно-образовательного кампуса «Магнитная долина» – инновационной Экосистемы МГТУ им.Носова и ММК.

«Новый этап нашего многолетнего взаимодействия с вузом ориентирован на максимально эффективную открытую кооперацию науки и промышленного производства, – подчеркнул Павел Шиляев. – В рамках «Магнитной долины» будут проводить разработки новых технологий, их внедрение в производственные процессы. И в целом развитие научно-технического сотрудничества между ММК и МГТУ им. Носова будет осуществляться на новом уровне».

Магнитогорский государственный технический университет, отметивший в минувшем году 90-летний юбилей, является одним из ведущих технических вузов по подготовке инженерных кадров для горно-металлургического комплекса страны. Он является ключевым поставщиком квалифицированных инженерных и технических специалистов для ММК.

«Подписанное соглашение о развитии совместного проекта МГТУ и ММК, помимо прочего, предполагает строительство учебно-научных корпусов и современных лабораторий, в которых будут работать перспективные исследователи и студенты нашего вуза. Введение в строй кампуса «Магнитной долины» позволит проводить востребованные в отрасли и опережающие исследования на новом, более высоком уровне. Вовлечение в эту деятельность студентов повысит качество их подготовки», – отметил ректор вуза Дмитрий Терентьев.

Сейчас инфраструктура вуза включает в себя комплекс из более чем 200 зданий и сооружений общей площадью 265 тысяч квадратных метров, в том числе учебные корпуса, общежития, спортивные объекты, лаборатории, объекты питания, поликлинику, общественные пространства и научно-образовательные центры. Научно-образовательный кампус будет интегрирован в городское пространство и станет доступным и комфортным студенческим городком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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