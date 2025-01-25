Ученые обнаружили в космосе таинственные ледяные шары

Астрономы ломают голову над таинственными шарами, обнаруженными в отдаленном уголке Млечного Пути.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые ученые заметили загадочные объекты в 2021 году при анализе данных, полученных японским космическим телескопом AKARI в 2006-2011 годах. Новые наблюдения, проведенные с помощью комплекса радиотелескопов обсерватории ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама, лишь уплотнили завесу таинственности, окружающую находку. Их результатами исследователи поделились в наступившем году на сервере препринтов arXiv.

Пара ледяных шаров бирюзового цвета находятся в отдаленной части Млечного Пути – на расстоянии 30 тысяч 332 световых лет и 43 тысяч 704 световых лет от Солнца. Таинственные объекты появляются в одной и той же области неба, хотя расположены на расстоянии в 13 тысяч световых лет и никак друг с другом не связаны.

С помощью известных физических методов объяснить открытие невозможно, отмечают ученые. Возможно, это плотные газовые облака или невиданный ранее тип звезды.

«Предыдущие инфракрасные наблюдения показали, что оба объекта демонстрируют глубокие особенности поглощения льда и пыли, которые часто наблюдаются у встроенных молодых звездных объектов (YSO) или фоновых звезд, сидящих за плотными облаками, однако они не расположены ни в известных звездообразующих регионах, ни в известных плотных облаках», – цитирует сайт «Новая наука» опубликованную статью.

Формирование звезд занимает десятки миллионов лет, напоминают астрономы. Сначала из плотных облаков турбулентной пыли и газа образуются мягко светящиеся протозвезды. Затем они преобразуются в гигантские шары плазмы, работающие на синтезе, как Солнце.

Газ, окружающий объекты, состоит в основном из диоксида кремния и небольшого количества монооксида углерода, что обычно для молодых звезд. Но в силу небольшого размера и ледяной природы шаров, а также удаленности от звездообразующих регионов, вряд ли их можно назвать звездами, рассуждают исследователи. Не исключено, что шары могут представлять собой ранее неизвестный тип изолированных ледяных объектов.

Для дальнейшего изучения находки астрономы намерены использовать наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Челябинск, Виктор Елисеев

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