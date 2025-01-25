«Трактор» с трудом обыграл «Адмирал»

Челябинский «Трактор» на домашнем льду по итогам серии буллитов вырывает победу у «Адмирала» из Владивостока – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости, окрыленные победой, одержанной (хоть и по буллитам) в прошлом туре в Астане над «Барысом», с первых минут встречи навязали челябинцам равную борьбу.

В итоге в первом периоде хозяева совершили всего на один бросок больше (23:22), а по ударам в створ ворот силы и вовсе оказались равны – 9:9. Но, в отличие от «Трактора», один из ударов в створ ворот в исполнении «моряков» достиг своей цели.

На 17-й минуте встречи Георгий Солянников набрасывает от синей линии на пятак, шайба попадает в конек одного из хоккеистов «Адмирала» и отлетает на клюшку Егора Степанова. Нападающий владивостокцев мощным броском поражает ворота хозяев – 1:0.

Практически весь второй период челябинцы предпринимают безуспешные попытки сравнять счет. За 20 минут гостям удается сделать всего 9 бросков, из них только 5 – в створ ворот (против 33 и 17 у черно-белых). Но на 34-й минуте «моряки» организуют одну из своих редких атак, Марио Грдман, находясь пиной к воротам хозяев, скидывает шайбу Аркадию Шестакову, и форвард гостей увеличивает отрыв – 2:0, «Адмирал» ведет.

В тягостных раздумьях уходят на второй перерыв хозяева. Но, видимо, наставник «Трактора» Бенуа Гру находит нужные слова. И уже через 17 секунд после начала третьего периода челябинцы «размачивают» счет, реализуя большинство. Игрок «Адмирала» попытался выбросить шайбу из-за своих ворот, но попал в своего же соратника, находившегося на пятаке. А к отскочившему игровому снаряду подоспел Чарльз Робинсон – 1:2, сокращают отрыв челябинцы.

После этого черно-белые продолжают атаки. И на 50-й минуте встречи реализуют еще одно большинство. Гости парируют несколько бросков челябинцев, шайба оказывается у Семена Дер-Аргучинцева, но форвард «Трактора» решает не бросать по воротам, а скинуть на удар Владимира Ткачева. К этому удару уже не успевают ни голкипер «Адмирала», ни другие игроки команды – 2:2, хозяева сравнивают счет. Но определить победителя в основное время командам не удается. Ничейным остается счет и после овертайма.

В серии буллитов хоккеисты тоже не могут распечатать ворота соперников. Наконец, точку ставит защитник «Трактора» Логан Дэй. Это единственный результативный буллит в сегодняшней серии. Но челябинцам хватает его для победы – 3:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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